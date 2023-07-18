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18:30, 17 июля 2023 года На Орловщине за неделю возбудили девять уголовных дел по преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений В регионе провели специальную профилактическую операцию.





В Орловской области в течение недели проходила профилактическая операция "Быт". Ее провели для недопущения преступлений в семейно-бытовой сфере.



В рамках операции проверили 710 человек, в том числе бывших заключенных, людей, злоупотребляющих спиртным, граждан, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, людей, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере.



Как сообщили в региональном УМВД, по итогам операции возбуждено девять уголовных дел. К административной ответственности привлекли 75 человек.



Объявлено 281 официальное предостережение о недопустимости противоправных действий. 12 человек поставлены на учет.





Артем Ежаков



