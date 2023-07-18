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15:56, 17 июля 2023 года В Мценске планируют сдать умную спортплощадку в третьем квартале 2023 года Благоустройство ведется почти год.



Фото: Мария Семак

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 17 июля посетил умную спортивную площадку на микрорайоне "Коммаш" в городе Мценске. Подрядчик планирует сдать объект в третьем квартале 2023 года. Благоустройство началось в третьем квартале 2022.



Общая стоимость работ составит почти 50 миллионов рублей. Это федеральные, областные средства, а также деньги спонсоров. Подрядчик обустроит беговые площадки, футбольное поле и несколько других объектов.











Мария Семак



