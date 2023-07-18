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8:30, 18 июля 2023 года

Житель Орла хотел за взятку отменить запрет выезда за пределы страны

Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела.


В отношении жителя Орла возбуждено уголовное дело по факту попытки дачи взятки судебному приставу. Как сообщили в УФССП, мужчина хотел в обмен на деньги добиться отмены запрета выезда за пределы страны. Пристав доложил о случившемся в отделение собственной безопасности ведомства.

Мужчине грозит крупный штраф или исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.


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