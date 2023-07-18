В Орловской области снизились цены на дизельное топливо

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17:30, 17 июля 2023 года
В Орловской области снизились цены на дизельное топливоСтатистику представили в Орелстате.
Фото: архив
Цены на дизельное топливо в регионе снизились на 14 копеек. За литр орловцы должны отдать 53,98 рубля. Стоимость литра газового топлива, наоборот, подросла – 22,77 рубля.
По данным отчета Орелстата за июнь 2023 года, немного выросли цены и на бензин марок АИ-92 АИ-95 И АИ-98. За литр придется отдать 47,26, 51,75 и 60,36 рубля соответственно.
Сергей Силаев
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