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8:00, 18 июля 2023 года 19 июля МФЦ на Ленина в Орле на час приостановит оказание услуг Это связано с проведением методического часа.



Фото: архив "Вести-Орел"

19 июля с 9:00 до 10:00 МФЦ на улице Ленина приостановит оказание услуг. Это связано с проведением методического часа.



В это время орловцы могут получить интересующие услуги в отделе МФЦ по Северному району Орла на улице Рощинской, 21.





Артем Ежаков



