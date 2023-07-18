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18:00, 17 июля 2023 года На ремонт и строительство дорог в трех районах Орловщины направили почти 600 миллионов рублей Средства выделены в рамках федеральной программы.



Фото из архива

Речь о работах шла на заседании областного правительства. На строительство и реконструкцию трасс в Кромском, Должанском и Дмитровском районах направили почти 600 миллионов рублей в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий".



По информации пресс-службы правительства региона, работы запланированы на четырех дорожных участках. Их общая протяженность – 20,9 километра. На работы выделено 584,4 миллиона рублей.





Сергей Силаев



