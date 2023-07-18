На ремонт и строительство дорог в трех районах Орловщины направили почти 600 миллионов рублей
Средства выделены в рамках федеральной программы.
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Речь о работах шла на заседании областного правительства. На строительство и реконструкцию трасс в Кромском, Должанском и Дмитровском районах направили почти 600 миллионов рублей в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий".
По информации пресс-службы правительства региона, работы запланированы на четырех дорожных участках. Их общая протяженность – 20,9 километра. На работы выделено 584,4 миллиона рублей.