В Орле на улице Горького ремонтируют три двора

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19:30, 17 июля 2023 года
В Орле на улице Горького ремонтируют три двораРаботы планируют завершить к концу июля.
Фото: пресс-служба мэрии
Благоустройством дворов домов № 20, 22 и 24 по улице Максима Горького занимается “РБК Стройинвест”. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На объектах сняли старое дорожное покрытие и засыпали щебень, рабочие приступили к укладке первого слоя асфальта.
В общей сложности в ремонте задействовано 15 человек и столько же единиц спецтехники, включая бульдозеры, грейдеры и катки.
Ксения Солоухина
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