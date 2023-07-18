Главная » Новости



19:30, 17 июля 2023 года В Орле на улице Горького ремонтируют три двора Работы планируют завершить к концу июля.



Фото: пресс-служба мэрии

Благоустройством дворов домов № 20, 22 и 24 по улице Максима Горького занимается “РБК Стройинвест”. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



На объектах сняли старое дорожное покрытие и засыпали щебень, рабочие приступили к укладке первого слоя асфальта.



В общей сложности в ремонте задействовано 15 человек и столько же единиц спецтехники, включая бульдозеры, грейдеры и катки.





Ксения Солоухина



