В Орле обновят около 30 контейнерных площадок

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15:49, 17 июля 2023 года
В Орле обновят около 30 контейнерных площадокНа эти цели направят почти три миллиона рублей.
Фото из архива
Обустройство мест для сбора мусора в областном центре проходит по целевой программе, на развитие которой в этом году направят 2,7 миллиона рублей.
По информации управления жилищно-коммунального хозяйства, выделенные средства пойдут на ремонт или устройство оснований и ограждений площадок, подъездов к ним и закупку бункеров.
Обновление контейнерных площадок и установка новых пройдет в каждом районе Орла.
Ксения Солоухина
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