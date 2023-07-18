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15:49, 17 июля 2023 года В Орле обновят около 30 контейнерных площадок На эти цели направят почти три миллиона рублей.



Фото из архива

Обустройство мест для сбора мусора в областном центре проходит по целевой программе, на развитие которой в этом году направят 2,7 миллиона рублей.



По информации управления жилищно-коммунального хозяйства, выделенные средства пойдут на ремонт или устройство оснований и ограждений площадок, подъездов к ним и закупку бункеров.



Обновление контейнерных площадок и установка новых пройдет в каждом районе Орла.





Ксения Солоухина



