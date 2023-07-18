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14:25, 17 июля 2023 года

Губернатор Орловской области оценил работу подсанкционного завода "Мценскпрокат"

Предприятие планирует расширять производство.


17 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Мценский район. Глава региона посетил завод "Мценскпрокат". В феврале предприятие внесли в санкционные списки США.

Сейчас у завода 500 заказчиков. В основном это оборонная и атомная промышленность, радиоэлектроника, ракетостроение. Растет спрос на ленты и полосы из сплавов на основе никеля, кобальта и меди.

Предприятие выпускает 100 наименований продукции. Сейчас строится дополнительный цех, будут вводиться вторые и третьи смены.

В рамках визита губернатора на заводе запустили новую линию продольной резки рулонов. Она позволяет резать конечную продукцию на ширину, нужную заказчику. 






Мария Семак
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