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14:30, 17 июля 2023 года

Орловский врач Михаил Казначеев вернулся из зоны СВО

О службе он рассказал ветерану Великой Отечественной войны Ашоту Мискаряну.


Орловец Михаил Казначеев в 1996 году окончил лечебный факультет курского мединститута и стал хирургом. О его профессиональном пути рассказали в пресс-службе мэрии. Многие годы он посвятил работе в городских больницах, а с 2013 до 2022 годы возглавлял Нарышкинскую ЦРБ. Кроме того, Михаил Казначеев стал Заслуженным врачом России. В феврале этого года мужчину демобилизовали в должности начальника передвижного медпункта.

Как отметил медик в беседе с ветераном Великой Отечественной войны Ашотом Мискаряном, в его роду служили все мужчины, начиная от прадедушки.

- Вот и я не смог остаться в стороне. Родные — дети и супруга — поддержали мое решение. Так я и попал в 10-й танковый полк. Решение пойти на фронт не было спонтанным, мы шли к нему осмысленно, - подчеркнул Михаил Казначеев.


Ксения Солоухина
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