В Орловской области ожидаются грозы, ливни и град

Непогода прогнозируется вплоть до завтрашнего вечера.
Фото: архив "Вести-Орел"
ГУ МЧС России по Орловской областипредупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. С 21:00 17 июля по 21:00 18 июля на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах ливни, град.
Ветер ночью от 3 до 8 м/с, днем от 8 до 13 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью: от 14 до 19 градусов тепла, днем: от 25 до 30 градусов тепла.