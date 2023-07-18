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13:36, 17 июля 2023 года

В Орловской области ожидаются грозы, ливни и град

Непогода прогнозируется вплоть до завтрашнего вечера.

Фото: архив "Вести-Орел"

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. С 21:00 17 июля по 21:00 18 июля на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах ливни, град.

Ветер ночью от 3 до 8 м/с, днем от 8 до 13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью: от 14 до 19 градусов тепла, днем: от 25 до 30 градусов тепла.


Артем Ежаков
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