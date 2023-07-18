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14:55, 17 июля 2023 года Автолюбительница госпитализирована после столкновения с фурой на трассе под Орлом ДТП произошло вечером воскресенья.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

16 июля в 18:05 на 395-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП с пострадавшей. По информации областного УГИБДД, 23-летняя автолюбительница на "Опеле Корса" въехала в полуприцеп грузовика "Скания". С травмами девушку госпитализировали.





За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими. Травмы получили два человека.





Артем Ежаков



