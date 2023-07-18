Главная » Новости



13:00, 17 июля 2023 года В Орловской области 13-летний велосипедист попал под колеса "Копейки" Мальчика доставили в НКМЦ имени Круглой.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

15 июля в 16:35 на 36-м километре автодороги "Нарышкино – Сосково" произошло ДТП. В региональном УГИБДД сообщили, что 30-летний водитель ВАЗ-21013 при съезде на территорию заправки допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу. С травмами мальчика доставили в НКМЦ имени Круглой.



На минувших выходных на Орловщине случилось 17 ДТП, среди которых две аварии с пострадавшими. Травмы в них получили два человека.









Артем Ежаков



