В 2022 году орловцы направили финансовому уполномоченному свыше 400 обращений
В основном они касались проблем со страховками и кредитами.
Фото: архив "Вести-Орел"
Большая часть заявлений была связана с размером компенсации, отказом в ее выплате или нарушением срока. Такие проблемы возникали в сфере страхования автомобилей и жизни.
По информации пресс-службы областного правительства, еще от орловцев поступило 57 обращений в отношении кредитных и микрофинансовых организаций. Наибольшее их количество касалось споров по размеру или удержанию комиссий, платы за допуслуги при кредитовании.