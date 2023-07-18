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14:00, 17 июля 2023 года В 2022 году орловцы направили финансовому уполномоченному свыше 400 обращений В основном они касались проблем со страховками и кредитами.



Фото: архив "Вести-Орел"

Большая часть заявлений была связана с размером компенсации, отказом в ее выплате или нарушением срока. Такие проблемы возникали в сфере страхования автомобилей и жизни.



По информации пресс-службы областного правительства, еще от орловцев поступило 57 обращений в отношении кредитных и микрофинансовых организаций. Наибольшее их количество касалось споров по размеру или удержанию комиссий, платы за допуслуги при кредитовании.





Ксения Солоухина



