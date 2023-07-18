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12:35, 17 июля 2023 года Минсельхоз одобрил финансирование 13 проектов мелиорации Орловской области Уже завершена реализация 11 из них.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году Министерство сельского хозяйства РФ одобрило финансирование 13 проектов мелиорации Орловской области. Информация прозвучала на заседании правительства региона.



Как сообщает областной информационный портал, 11 проектов мелиорации уже выполнены. Площадь обработанной территории составила почти 489 гектаров. Два оставшихся проекта проведут на территории в 106 гектаров.



Одновременно продолжается работа над финансированием таких мероприятий в следующем году.

областном правительстве. "Осуществляется подготовка к отбору для финансирования в 2024 году. Получены заявки от 14 сельхозтоваропроизводителей по 79 проектам мелиорации, общая стоимость проектов составляет 295,3 миллиона рублей", – сообщили





Артем Ежаков



