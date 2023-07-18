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12:21, 17 июля 2023 года

Орловский сенатор Владимир Круглый рассказал о проблемах при лечении онкобольных

Главная из них – нехватка врачей.

Фото: архив "Вести-Орел"

По словам Заслуженного врача РФ Владимира Круглого, основной проблемой при лечении онкопациентов является отсутствие необходимого количества специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также он отметил и положительные моменты в этой сфере – это жесткие сроки постановки диагноза.
- Необходимо понимать, что впереди очень много работы. В частности, с трудом решаются проблемы льготников, несмотря на то, что заработал единый регистр больных, которые должны получать советующую лекарственную помощь, - уточнил Владимир Круглый.



Ксения Солоухина
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