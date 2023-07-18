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12:22, 17 июля 2023 года В Орле появятся новые навигационные указатели и информационные стойки На закупку и установку выделено свыше трех миллионов рублей.





На портале Госзакупок размещен лот на поставку информационных стоек навигации и навигационных указателей в город Орел с последующей установкой.



В документации сказано, что областная столица купит 5 информационных стоек навигации и 20 стационарных навигационных указателей.



Стоимость контракта – чуть больше трех миллионов рублей. Соглашение должно быть выполнено к 20 августа 2023 года.



Навигационные указатели и информационные стойки разместят в центре Орла.











Артем Ежаков



