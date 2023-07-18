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16:30, 17 июля 2023 года Орловские медики спасли жизнь водителя автобуса, перенесшего инсульт за рулем Помогло оперативное прохождение процедуры тромболизиса.





Водитель автобуса "Орел – Мценск", попавший в аварию в июне, в момент ДТП перенес инсульт. ПАЗ съехал с дороги, врезался в дорожный знак, автобусную остановку и металлическое ограждение. Пассажиры автобуса не пострадали, они же оказали водителю первую помощь и вызвали скорую. В настоящий момент у мужчины – полное восстановление.



Александра Санькова экстренно доставили в Мценскую ЦРБ, благодаря чему он вовремя прошел процедуру тромболизиса. Препараты растворяют тромб и восстанавливают кровоток в пораженном участке мозга. Проводить такое лечение можно, если пациент доставлен в терапевтическое окно в течение четырех часов от начала симптомов.





Елена Литинская



