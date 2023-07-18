Главная » Новости



11:14, 17 июля 2023 года В Орловской области один человек утонул и один был спасен Происшествия на воде случились в Должанском районе и в Орле.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области зарегистрировали два новых происшествия на воде. 14 июля в Должанском районе в пруду в поселке Кривцово-Плота утонул мужчина. Тело на берег вытащил очевидец. Как сообщили в ГУ МЧС России, место трагедии не было оборудовано для купания. В причинах случившегося разбираются специалисты.



Другое происшествие произошло вечером 16 июля в районе Герценского моста в Орле. Капитан прогулочного катера сообщил, что в воде находится человек, который не может выбраться на берег. Мужчина держался за перила лестницы. Он был спасен подоспевшими на лодке сотрудниками МЧС.





Артем Ежаков



