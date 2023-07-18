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15:30, 17 июля 2023 года Свыше 1,3 тысячи орловцев пострадали от укусов клещей Случаи присасывания паразитов подтвердились во всех муниципальных образованиях региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается сезон активности клещей. Случаи присасывания паразитов подтвердились во всех муниципальных образованиях региона.



К медикам с укусами обратились 1326 человек, 433 из которых – дети. Шесть взрослых заболели иксодовым клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма.



Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, от клещей обработан 391 гектар территорий, включая пространства девяти летних загородных оздоровительных учреждений и лагерей с дневным пребыванием детей.





Артем Ежаков



