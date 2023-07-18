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10:33, 17 июля 2023 года В пожаре в Ботаническом переулке в Орле погиб 36-летний мужчина Горела двухкомнатная квартира.





Сообщение о возгорании в доме, расположенном в переулке Ботаническом, поступило 16 июля в 23.26. На четвертом этаже полыхала квартира. Прибывшие спасатели нашли в одной из комнат мужчину и передали медикам, которые констатировали его смерть.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в результате пожара в зале выгорели предметы мебели и мусор на пять квадратных метров. Причину пожара предстоит установить специалистам.





Ксения Солоухина



