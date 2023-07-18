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10:00, 17 июля 2023 года

В Орловской области 8 человек погибли и 69 пострадали в ДТП с участием пешеходов

Статистику за 2023-й год озвучили в региональном УМВД.


С 1 января по 12 июля текущего года в Орловской области произошло 68 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате аварий 69 человек получили ранения, 8 погибли. Статистику представили в региональном УМВД.

Для профилактики ДТП с участием пешеходов на Орловщине с 18 по 23 июля проведут дополнительные мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения.


Артем Ежаков
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