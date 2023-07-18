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9:30, 17 июля 2023 года Мобилизованный депутат орловского горсовета Владимир Строев несет службу на границе с Украиной Под его руководством – 80 военнослужащих.





Депутат орловского горсовета Владимир Строев, призванный в рамках частичной мобилизации, четыре с половиной месяца несет службу на границе с Украиной. Под его руководством находятся 80 человек.



16 июля Владимир Строев, взявший себе позывной "Дайвер", отпраздновал 52-летие. Благочинный города Болхова Александр Кузнецов и волонтеры из Орла навестили депутата и доставили на позицию гуманитарный груз для бойцов.





Мария Семак



