В Сосковском районе ко дню освобождения реконструируют могилу советских солдат
Часть работ уже выполнена.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Ко дню освобождения Сосковского района Орловской области реконструируют братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь захоронены 127 человек.
Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", на территории уже заменена плитка, установлены бордюры, отремонтирован постамент. Также появился список погибших воинов и мемориальный знак с дополнительной информацией.