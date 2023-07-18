В Орловской области завершается капремонт ФАПа

Фельдшерско-акушерский пункт расположен в селе Смирные Покровского района.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Работы проводятся в рамках национального проекта "Здравоохранение". На них выделено порядка четырех миллионов рублей.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", рабочие уже полностью заменили крышу и систему энергоснабжения, закончили внутреннюю отделку стен и потолков, установили новые окна и двери. После завершения строительных работ в ФАПе появится новая мебель. Полностью капремонт завершится в августе.