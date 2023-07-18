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14:00, 16 июля 2023 года В Орле стадион Ленина получил сертификат на проведение игр второго дивизиона Местная команда продолжает готовиться к выходу в профессиональную лигу.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что стадион имени Ленина, на котором ФК "Орел" играет домашние матчи, получил сертификат, позволяющий проводить игры второго дивизиона.



– Мы со своей стороны прошли этап по лицензированию нашего стадиона, получили лицензию на стадион 3-ей категории, разряда "Б". Нам необходимо выполнить ряд требований - это касается обустройства трибуны для СМИ, для гостей. Работу выполним к 1 августа. А лицензия позволяет играть в профессиональной лиге, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.



Напомним, последний матч ФК "Орел" проиграл лискинскому "Локомотиву" на своем поле. В воротах местной команды побывало три безответных мяча.













Сергей Силаев



