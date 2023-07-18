В Орле стадион Ленина получил сертификат на проведение игр второго дивизиона
Местная команда продолжает готовиться к выходу в профессиональную лигу.
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычковрассказал, что стадион имени Ленина, на котором ФК "Орел" играет домашние матчи, получил сертификат, позволяющий проводить игры второго дивизиона.
– Мы со своей стороны прошли этап по лицензированию нашего стадиона, получили лицензию на стадион 3-ей категории, разряда "Б". Нам необходимо выполнить ряд требований - это касается обустройства трибуны для СМИ, для гостей. Работу выполним к 1 августа. А лицензия позволяет играть в профессиональной лиге, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.