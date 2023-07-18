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14:00, 16 июля 2023 года

В Орле стадион Ленина получил сертификат на проведение игр второго дивизиона

Местная команда продолжает готовиться к выходу в профессиональную лигу.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что стадион имени Ленина, на котором ФК "Орел" играет домашние матчи, получил сертификат, позволяющий проводить игры второго дивизиона.

Мы со своей стороны прошли этап по лицензированию нашего стадиона, получили лицензию на стадион 3-ей категории, разряда "Б". Нам необходимо выполнить ряд требований - это касается обустройства трибуны для СМИ, для гостей. Работу выполним к 1 августа. А лицензия позволяет играть в профессиональной лиге, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.

Напомним, последний матч ФК "Орел" проиграл лискинскому "Локомотиву" на своем поле. В воротах местной команды побывало три безответных мяча.






Сергей Силаев
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