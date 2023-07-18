Главная » Новости



17:40, 15 июля 2023 года В Орловской области проходит спортивно-туристический слет В нем участвуют 17 команд.



Фото: портал правительства Орловской области

В Сосковском районе проходит областной спортивно-туристический слет. Об этом сообщает региональный информационный портал. Мероприятие приурочили к 80-й годовщине освобождения Орловщины от оккупации.



В слете участвуют 17 команд из разных муниципальных образований области. Свои команды также представили волонтерские движения "Зов сердца" и "ЛизаАлерт". В рамках слета идут состязания по волейболу, футболу, перетягиванию каната, групповой скакалке, прохождению полосы препятствий.



На слет также приехали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский и другие почетные гости.













Артем Ежаков



