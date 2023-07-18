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16:41, 15 июля 2023 года Орловский легкоатлет Илья Аксенов поучаствует в первых Летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" Они пройдут в Уфе с 22 июля по 3 августа.





В Уфе с 22 июля по 3 августа пройдут первые Летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт". Эти соревнования – альтернатива Сурдлимпиады.



Одним из участников игр станет орловский легкоатлет Илья Аксенов. Как сообщает сообщество "ProSport57", он заявлен на дистанции в 200 и 400 метров, а также эстафеты.



Также в играх должен принять участие наш борец Артем Платов, решается вопрос об участии в соревнованиях по вольной борьбе Ильи Колганова и Максима Курюкина.





Артем Ежаков



