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15:45, 15 июля 2023 года Двух молодых орловчанок подозревают в краже денег у нетрезвого приятеля Мужчина лишился 125 тысяч рублей.





В Орловской области 29-летнюю девушку и ее 24-летнюю подругу подозревают в краже 125 тысяч рублей из рюкзака 29-летнего приятеля. На момент кражи потерпевший отдыхал в их компании и был нетрезв.



Как сообщили в региональном УМВД, в ходе личного досмотра у одной из фигуранток нашли часть денег. Подозреваемые признались в содеянном. УМВД. "Оперативники выяснили, что пока одна из девушек отвлекала потерпевшего, вторая похитила часть его денег. Через некоторое время другая девушка аналогичным способом также совершила хищение наличных денег", – сообщили Суда орловчанки будут ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



