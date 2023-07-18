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14:53, 15 июля 2023 года Орловская область доставила гуманитарный груз под Кременную и в Сватово Груз передали штурмовикам-орловцам, а также танкистам.





Орловщина передала в ЛНР очередной гуманитарный груз. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. Посылку доставили в две точки – под Кременную для орловцев-штурмовиков, а также в Сватово для танкистов.



Груз собрали в Ливнах. Военнослужащие получили квадрокоптер с системой сброса, антидроновое ружье, радиостанции, ноутбук, масксети, спальные мешки, инструменты, стройматериалы, одежду, продовольствие.





Артем Ежаков



