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13:44, 15 июля 2023 года Дорожки на Иоанно-Богословском кладбище Орла приведут в порядок Работы проведут до конца года.



Фото: архив "Вести-Орел"

15 июля рабочие "Спецавтобазы" закончат асфальтирование дороги на Наугорском кладбище Орла. Накануне качество работ проверил мэр Юрий Парахин. Как сообщили в мэрии, общая протяженность отремонтированной дороги составит 220 метров.



Есть в планах ремонт тропинок и на других городских погостах.

Юрия Парахина пресс-служба городской администрации. "Мы с жителями договаривались, что по мере возможности будем приводить дорожки на кладбищах в порядке. Сейчас почти все они нуждаются в обновлении — это правда. По весне мы привели в порядок несколько тропинок на Крестительском кладбище, а до конца года обязательно зайдем на Иоанно-Богословское кладбище — по нему больше всего замечаний", — цитирует пресс-служба городской администрации.





Артем Ежаков



