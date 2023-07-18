вторник 18.07.2023 02:01:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:44, 15 июля 2023 года

Дорожки на Иоанно-Богословском кладбище Орла приведут в порядок

Работы проведут до конца года.

Фото: архив "Вести-Орел"

15 июля рабочие "Спецавтобазы" закончат асфальтирование дороги на Наугорском кладбище Орла. Накануне качество работ проверил мэр Юрий Парахин. Как сообщили в мэрии, общая протяженность отремонтированной дороги составит 220 метров.

Есть в планах ремонт тропинок и на других городских погостах.
"Мы с жителями договаривались, что по мере возможности будем приводить дорожки на кладбищах в порядке. Сейчас почти все они нуждаются в обновлении — это правда. По весне мы привели в порядок несколько тропинок на Крестительском кладбище, а до конца года обязательно зайдем на Иоанно-Богословское кладбище — по нему больше всего замечаний", — цитирует Юрия Парахина пресс-служба городской администрации.



Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.