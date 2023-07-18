Дорожки на Иоанно-Богословском кладбище Орла приведут в порядок
Работы проведут до конца года.
Фото: архив "Вести-Орел"
15 июля рабочие "Спецавтобазы" закончат асфальтирование дороги на Наугорском кладбище Орла. Накануне качество работ проверил мэр Юрий Парахин. Как сообщили в мэрии, общая протяженность отремонтированной дороги составит 220 метров.
Есть в планах ремонт тропинок и на других городских погостах.
"Мы с жителями договаривались, что по мере возможности будем приводить дорожки на кладбищах в порядке. Сейчас почти все они нуждаются в обновлении — это правда. По весне мы привели в порядок несколько тропинок на Крестительском кладбище, а до конца года обязательно зайдем на Иоанно-Богословское кладбище — по нему больше всего замечаний", — цитируетЮрия Парахина пресс-служба городской администрации.