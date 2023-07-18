вторник 18.07.2023 02:00:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:49, 14 июля 2023 года

Новосильский район Орловской области отметил 95-летие с момента основания

В праздничный день муниципальное образование посетил губернатор Андрей Клычков.


Новосильский район Орловской области празднует 95-ю годовщину образования и 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 14 июля муниципальное образование с рабочим визитом посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Район продолжает развиваться. Глава региона увидел, как идет благоустройство на двух главных объектов района. Васильковая гавань – визитная карточка города. Вскоре зона отдыха будет связана с берегом реки Зуши. Сроки завершения проекта определены – это август.

Восстановят и одно из старейших учреждений культуры – краеведческий музей. По сути, здание не видело обновления с 1947 года. Благодаря нацпроекту "Культура" музей вновь обретет привлекательный облик. Завершить благоустройство планируют 15 августа.


Эльза Ахмедбекова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.