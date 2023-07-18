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20:49, 14 июля 2023 года Новосильский район Орловской области отметил 95-летие с момента основания В праздничный день муниципальное образование посетил губернатор Андрей Клычков.





Новосильский район Орловской области празднует 95-ю годовщину образования и 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 14 июля муниципальное образование с рабочим визитом посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Район продолжает развиваться. Глава региона увидел, как идет благоустройство на двух главных объектов района. Васильковая гавань – визитная карточка города. Вскоре зона отдыха будет связана с берегом реки Зуши. Сроки завершения проекта определены – это август.



Восстановят и одно из старейших учреждений культуры – краеведческий музей. По сути, здание не видело обновления с 1947 года. Благодаря нацпроекту "Культура" музей вновь обретет привлекательный облик. Завершить благоустройство планируют 15 августа.





Эльза Ахмедбекова



