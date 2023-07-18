В Орле отремонтировали дворы на Сурена Шаумяна и бульваре Победы

|
|вторник 18.07.2023 02:00:39
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
11:51, 15 июля 2023 года
В Орле отремонтировали дворы на Сурена Шаумяна и бульваре ПобедыРаботы велись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото: архив "Вести-Орел"
14 июля приемочная комиссия посетила дворы по улице Сурена Шаумяна 13а и 15а, а также придомовую территорию по бульвару Победы, 7а. Об этом сообщили в городской администрации.
В этом году в Орле в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" осталось обновить 12 дворов. 21 придомовая территория уже прошла проверку.
"Рабочие расширили дворовые проезды, насколько позволяли габариты, заасфальтировали дороги для автомобилей и обновили тротуары, поменяли бордюрный камень, обустроили парковки, установили урны и скамьи, заменили наружное освещение перед подъездами"
, – сообщила пресс-служба мэрии
.
Артем Ежаков
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.