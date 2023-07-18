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11:51, 15 июля 2023 года В Орле отремонтировали дворы на Сурена Шаумяна и бульваре Победы Работы велись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



Фото: архив "Вести-Орел"

14 июля приемочная комиссия посетила дворы по улице Сурена Шаумяна 13а и 15а, а также придомовую территорию по бульвару Победы, 7а. Об этом сообщили в городской администрации.

пресс-служба мэрии. "Рабочие расширили дворовые проезды, насколько позволяли габариты, заасфальтировали дороги для автомобилей и обновили тротуары, поменяли бордюрный камень, обустроили парковки, установили урны и скамьи, заменили наружное освещение перед подъездами", – сообщила В этом году в Орле в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" осталось обновить 12 дворов. 21 придомовая территория уже прошла проверку.





Артем Ежаков



