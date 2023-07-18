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18:38, 14 июля 2023 года Четыре человека подали документы для регистрации на выборы губернатора Орловской области Владислав Абрамов, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", не прошел соответствующую процедуру в установленный срок.



Фото: архив "Вести-Орел"

14 июля в 18:00 закончился период предоставления документов кандидатами для регистрации на выборах губернатора Орловской области. Как сообщили в региональном избиркоме, процедуру прошли Андрей Клычков (КПРФ), Владислав Числов (ЛДПР), Светлана Ковалева ("Новые люди"), Владимир Стебаков ("Зеленые"). Облизбирком изучает документы кандидатов и вынесет решение об их регистрации на выборы или об отказе.



Владислав Абрамов, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", документы на регистрацию не принес.





Артем Ежаков



