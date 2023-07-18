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18:10, 14 июля 2023 года В Орле пролет Красного моста планируют опустить на опоры 5 августа О состоянии ремонта главной переправы города рассказали в мэрии Орла.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Рабочие "УПМК – 22" через две недели будут готовы начать опускать конструкцию пролета Красного моста на центральные опоры. Как сообщили в мэрии Орла, планируется, что стыковка произойдет 5 августа. После этого продолжится укладка трамвайного пути.



Как подчеркнули в городской администрации, со стороны Заводского района мост почти обрел завершённый вид. С 1 августа рабочие начнут монтаж контактной сети.



На переправу поступили первые ограждения. Их изготовлено порядка 70%. Бригады приступили к покраске моста.



На территории со стороны памятника Ивану Грозному установлен бордюрный камень, отсыпан щебень, засеяна газонная трава.

















