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20:20, 14 июля 2023 года В Ливенском районе проверили ход ремонта в школе №2 Работы планируют завершить к концу августа.



Фото: Владимир Ивановский

В рамках нацпроекта “Образование” в ливенской школе №2 появится новый корпус на 450 мест. Сейчас идет его строительство, ход которого проинспектировал заместитель председателя областного правительства по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.



По его словам, на объекте идут электромонтажные, сантехнические, отделочные и кровельные работы, ведется устройство хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой канализации, монтаж дверных блоков, установка вентиляции и благоустройство территории.



В строительстве задействованы 92 работника и четыре единицы спецтехники.



Подрядчик, которым выступает ООО “Авилон”, обязуется закончить работы до 29 августа.





Ксения Солоухина



