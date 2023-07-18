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10:56, 15 июля 2023 года Орловец, учинивший скандал в торговом центре, попал в отдел полиции Дебошира задержали росгвардейцы.





На тревожную кнопку нажали работники торгового центра, расположенного на Кромском шоссе. Один из посетителей начал вести себя агрессивно, выкрикивал нецензурные выражения и размахивал руками. На замечания и просьбы покинуть магазин мужчина не реагировал и продолжал скандалить. По информации пресс-службы регионального Управления Росгвардии, силовики задержали 30-летнего орловца и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.





Ксения Солоухина



