Орловец, учинивший скандал в торговом центре, попал в отдел полиции
Дебошира задержали росгвардейцы.
На тревожную кнопку нажали работники торгового центра, расположенного на Кромском шоссе. Один из посетителей начал вести себя агрессивно, выкрикивал нецензурные выражения и размахивал руками. На замечания и просьбы покинуть магазин мужчина не реагировал и продолжал скандалить.
По информации пресс-службы регионального Управления Росгвардии, силовики задержали 30-летнего орловца и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.