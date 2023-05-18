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18:30, 18 мая 2023 года
ФК "Орел" лидирует в чемпионате СФФ "Центр"Наши футболисты одержали четыре победы в четырех играх.
В четвертом туре орловцы победили со счетом 0:2 в Брянске местную команду. Эта победа позволила спортивному коллективу возглавить таблицу первенства.
"Орлы" забили 14 мячей в ворота соперника, а пропустили пять. Следующий матч против "Калуги-М" пройдет 20 мая в 18.30 на стадионе Ленина.
Фото: скриншот с официального сайта первенства СФФ "ЦЕНТР"
Сергей Силаев
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