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16:30, 18 мая 2023 года Улицы Орла хранят многовековую историю Ее знает экскурсовод Дарья Фурманская. Она регулярно проводит прогулки по областной столице с жителями и гостями города.





18 мая отмечается Международный день музеев. Улицы Орла, как и эти культурные учреждения, хранят многовековую историю. Ее знает экскурсовод Дарья Фурманская – организатор "Прогулок по Орлу".



Орел – не только литературная столица, но и центр русского купечества. Когда-то он был большим речным портом, военной крепостью. Заезжали в город на Оке и царские особы.





Эльза Ахмедбекова



