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15:30, 18 мая 2023 года Губернатор Орловской области посетил парк и площадку для сдачи ГТО в Ливенском районе Андрей Клычков побывал в поселке Сахзаводском 16 мая.





За пять лет в Ливенском районе преобразились 11 общественных пространств и 22 дворовые территории. Работа по благоустройству продолжается. Ее контролируют в рамках "Народной приемки". Программа реализуется по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.



16 мая глава региона в рамках рабочей поездки посетил поселок Сахзаводской. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в населенном пункте отремонтировали парковую зону. Процесс шел в несколько этапов. Всего направили свыше четырех миллионов рублей.



Здесь же открылась площадка для занятий и сдачи норм ГТО. Установлены 20 тренажеров. Все они – в открытом доступе.





Мария Семак



