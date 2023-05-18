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15:30, 18 мая 2023 года

Губернатор Орловской области посетил парк и площадку для сдачи ГТО в Ливенском районе

Андрей Клычков побывал в поселке Сахзаводском 16 мая.


За пять лет в Ливенском районе преобразились 11 общественных пространств и 22 дворовые территории. Работа по благоустройству продолжается. Ее контролируют в рамках "Народной приемки". Программа реализуется по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

16 мая глава региона в рамках рабочей поездки посетил поселок Сахзаводской. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в населенном пункте отремонтировали парковую зону. Процесс шел в несколько этапов. Всего направили свыше четырех миллионов рублей.

Здесь же открылась площадка для занятий и сдачи норм ГТО. Установлены 20 тренажеров. Все они – в открытом доступе.


Мария Семак
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