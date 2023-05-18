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13:00, 18 мая 2023 года В Орловской области началось благоустройство парка "Болховкин луг" Финансирование на работы выиграно в конкурсе Минстроя РФ.





В Болхове началось преображение парка "Болховкин луг". В прошлом году проект благоустройства этой территории победил в конкурсе Минстроя РФ и выиграл грант на реализацию в размере 70 миллионов рублей.



Сейчас начались подготовительные работы. Уже убрали лишнюю поросль и вырубили порядка 300 деревьев.



По проекту здесь будет зона активного семейного отдыха, небольшой искусственный пруд и пирс. Еще планируется стоянка и дорога для транспорта, велодорожка, смотровая площадка.



В советские годы на этой территории был стадион педучилища. На нем проходили занятия, районные соревнования и праздники, но уже много лет территория была заброшена и никак не использовалась. С предложением облагородить это место обратились местные общественники.





Татьяна Тимохина



