четверг 18.05.2023 14:23:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 18 мая 2023 года

В Орловской области началось благоустройство парка "Болховкин луг"

Финансирование на работы выиграно в конкурсе Минстроя РФ.


В Болхове началось преображение парка "Болховкин луг". В прошлом году проект благоустройства этой территории победил в конкурсе Минстроя РФ и выиграл грант на реализацию в размере 70 миллионов рублей.

Сейчас начались подготовительные работы. Уже убрали лишнюю поросль и вырубили порядка 300 деревьев.

По проекту здесь будет зона активного семейного отдыха, небольшой искусственный пруд и пирс. Еще планируется стоянка и дорога для транспорта, велодорожка, смотровая площадка.

В советские годы на этой территории был стадион педучилища. На нем проходили занятия, районные соревнования и праздники, но уже много лет территория была заброшена и никак не использовалась. С предложением облагородить это место обратились местные общественники.


Татьяна Тимохина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.