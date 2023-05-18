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13:30, 18 мая 2023 года Орловцам напомнили основные правила защиты от клещей На сегодняшний день с укусами клещей в медицинские организации региона за помощью обратились 285 человек. 80 из них дети. О последствиях укуса клеща и защите от него рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатериной Яшкиной.











Елена Литинская



