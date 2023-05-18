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12:00, 18 мая 2023 года В Орле осудят пятерых членов сигаретной ОПГ В ходе следствия у них была изъята 31 тысяча пачек сигарет на общую сумму 3,5 миллиона рублей.





В Заводской районный суд передали уголовное дело в отношении пяти человек, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Как сообщили в региональном УМВД, с 2019 по 2021 год группа незаконно приобрела, перевозила, хранила и продавала немаркированные табачные изделия. В ходе следствия была изъята 31 тысяча пачек сигарет на общую сумму 3,5 миллиона рублей.



Также подозреваемым инкриминируют незаконное использование торгового знака.





Артем Ежаков



