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12:30, 18 мая 2023 года "Автоледи – 2023" в Орле стала Татьяна Ставцева За это звание боролись 30 автолюбительниц.





В Орле прошел ежегодный конкурс "Автоледи – 2023". За это звание боролись 30 смелых и решительных орловчанок. Победительницей стала Татьяна Ставцева. Для нее это шестая победа в этом соревновании.



Автолюбительницы показывали свое мастерство в парковке, вождении "змейкой", демонстрировали заезд в гараж. Всего было 10 испытаний. Судили конкурсанток инструкторы ДОСААФ.





Анна Вайсергисер



