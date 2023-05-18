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11:12, 18 мая 2023 года После пожара в Орловском муниципальном округе госпитализирован пенсионер Сообщение о возгорании в деревне Жилина пришло рано утром 17 мая.





Накануне в шестом часу утра сотрудники МЧС отправились на вызов в деревню Жилина Орловского муниципального округа. Пламя охватило жилой дом и грозило перекинуться на соседний гараж.



При пожаре пострадал 69-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать. Дом и пристроенная к нему веранда полностью выгорели, повреждения получила теплица. В причинах пожара разбираются специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Артем Ежаков



