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10:46, 18 мая 2023 года Четыре человека спасены и восемь эвакуированы из загоревшегося дома в Орле Пожар произошел ночью 18 мая.





Сегодня в 02:45 спасателям поступило сообщение о загоревшемся доме на улице Черкасской в Орле. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже. Пожар осложнялся сильным задымлением.



Огнеборцами были спасены четыре человека, еще восемь – эвакуированы.



В результате пожара в квартире выгорели кровати, термические повреждения получил кухонный гарнитур. Жилье закопчено по всей площади. В причинах случившегося разбираются специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Артем Ежаков



