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10:35, 18 мая 2023 года В поликлиниках Орловской области начали работу помощники для пациентов Они появились в медучреждениях Орла, Ливен и Мценска.





В рамках проекта "Благоприятная поликлиника", проводимого по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в городских поликлиниках Орла, Ливен и Мценска начали работу помощники для пациентов. Ими стали студенты-медики. Они помогут посетителям медучреждений сориентироваться в поликлинике, помогают маломобильным пациентам добраться до нужного кабинета, меряют давление. Об этом сообщил региональный информационный портал.



В холлах поликлиник появились уголки с питьевой водой, а в детских поликлиниках обновили игровые зоны для детей.



Фото: региональный информационный портал





Артем Ежаков



