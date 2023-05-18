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11:30, 18 мая 2023 года

В Орловской области благоустраивают святой источник в честь священноисповедника Георгия Коссова

Перед началом работ митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил молебен.


В селе Спас-Чекряк Болховского района началось благоустройство святого источника в честь священноисповедника Георгия Коссова. Об этом сообщили в Орловской митрополии. Работы идут на средства мецената.

Предстоит заменить деревянную постройку кирпичной, оборудовать купель и подход к ней. Также будет установлен поклонный крест.

Эти работы продолжают укоренять память о Георгии Коссове на Орловщине. В прошлом году в Спас-Чекряке построили новый временный храм в честь священноисповедника.

Георгий Коссов — один из самых почитаемых орловских святых. Еще при жизни отец Георгий обещал верующим, что не оставит их без помощи даже после своей смерти.


Артем Ежаков
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