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9:10, 18 мая 2023 года В Орле в экоотряды наберут 460 подростков Вопрос организации летней подработки молодых людей обсуждался 17 мая в ходе заседания городского совета по образованию, культуре и социальной политике.





В 2023 году в Орле увеличат число нанимаемых в экоотряды подростков. Заработать, убирая мусор, этим летом смогут 460 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. В прошлом году число таких вакансий было на 67 меньше.



В бюджете города на оплату труда подростков в экоотрядах предусмотрено 2,6 миллиона рублей. Как сообщили в городском совете, трудовой договор с ребятами будут заключать на месяц. Рабочий день составит 2 часа 24 минуты, зарплата – около 5 тысяч рублей, еще полторы тысячи доплатят центры занятости населения.



Заключать договоры планируется с 25 по 30 мая в МКУ "Объединенный муниципальный заказчик".





Артем Ежаков



