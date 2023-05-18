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10:00, 18 мая 2023 года Лауреатом литературной премии имени Фета в Орловской области стал поэт из Колпино Поэтический конкурс в регионе провели в четвертый раз.





В Орловской области в четвертый раз прошел конкурс на получение поэтической премии имени Афанасия Фета. Об этом сообщил региональный информационный портал.



Всего поступило 25 заявок, две из которых были отклонены. Лауреатом премии стал поэт Николай Пидласко из города Колпино (Санкт-Петербург). Победу ему принес сборник "Самое родное". Автор получит диплом и премию в размере 50 тысяч рублей. Одним из главных критериев для оценки жюри стало наличие в произведениях художественного взгляда на мир, продолжающего традиции Афанасия Фета



Конкурс проводит администрация Мценского района. Победителя наградят во время районного праздника "За Околицей".





Артем Ежаков



